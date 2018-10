Fornero: «Mandare in pensione gli anziani per fare entrare i giovani non funziona»

«La scommessa di mandare in pensione i lavoratori più anziani per far entrare i giovani non ha funzionato in passato, non funziona negli altri Paesi e non si capisce perché oggi dovrebbe funzionare». Lo ha detto l’ex ministro del Lavoro del governo Monti, Elsa Fornero, in un'intervista a InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei.

«Mi sembra che il governo – ha aggiunto la Fornero - manchi il punto centrale. Le riforme si possono correggere. Se la politica avesse spiegato la riforma l’avrebbe potuto aggiustare con calma. Quando si parla in maniera pacata, chiara e non tecnica le persone capiscono. Magari non sono contente ma capiscono. Se invece si alimenta la loro rabbia è un grosso guaio». «Riforma Fornero ? La personalizzazione delle campagne elettorali contro la mia persona – ha risposto l’ex ministro - è un’operazione cinica e vigliacca della politica. Io non parlo mai delle mie personali sofferenze però questo metodo è da politica vigliacca pronta a tutto per occupare il potere. Il governo precedente aveva avviato l’Ape social e volontaria. Erano due innovazioni che cercavano di introdurre un po' di flessibilità nel pensionamento badando soprattutto a chi lavora in condizioni di maggior disagio mettendo i costi di questo anticipo a carico della collettività, come è giusto, e dicendo ad altre persone "se proprio vuoi andare in pensione e non sei in condizione di necessità l’anticipo te lo paghi". Questa era un’innovazione intelligente».

«Questo governo invece - ha concluso l'ex inistro - non fa una riforma ma una controriforma. Si poteva continuare con la precedente riforma ma ci sarebbe voluta una cosa che manca alla politica: l’onestà dell’intelligenza».

