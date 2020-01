Junior Cally, Salvini: «Donne violentate e usate come oggetti? A casa tua». Toti: condanna

Matteo Salvini e Stefano Buffagni, botta e risposta al veleno tra il leader leghista e il viceministro M5S allo Sviluppo Economico: quest’ultimo ha commentato un tweet di ieri del leader della Lega in cui si parlava delle donne, e in cui lo stesso Salvini si è lasciato andare in effetti ad un piccolo lapsus. «Col nostro governo abbiamo approvato la lecce #codicerosso - scriveva Salvini - La donna che denuncia deve essere convocata entro tre giorni dal magistrato». «A proposito - il tweet successivo - mi vergogno di quel cantante che paragona donne come troie, violentate, sequestrate, stuprate e usate come oggetti. Lo fai a casa tua, non in diretta sulla Rai e a nome della musica italiana».

A proposito mi vergogno di quel cantante che paragona Donne come troie, violentate, sequestrate, stuprate e usate come oggetti. Lo fai a casa tua, non in diretta sulla Rai e a nome della musica italiana.

📺 #nonelarena @nonelarena — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) January 19, 2020

Il riferimento era a Junior Cally, la cui canzone che parteciperà al Festival di Sanremo ha creato polemica, con il presidente Rai Foa che ne ha chiesto addirittura l’esclusione. Scrivendo «lo fai a casa tua» però, Salvini si è attirato le critiche e gli sfottò di decine di utenti. Tra cui lo stesso Buffagni: «Quindi insultare, sequestrare, violentare, stuprare, usare le donne come oggetti, per te va bene ma basta farlo con discrezione dentro casa? Vergogna, le donne vanno rispettate e amate sempre!».

Quindi insultare, sequestrare, violentare, stuprare, usare le donne come oggetti, per te va bene ma basta farlo con discrezione dentro casa?🤬🤬🤬 Vergogna! Le donne vanno rispettate e amate. Sempre❤️! — Stefano Buffagni (@SBuffagni) January 20, 2020

«Come Regione Liguria, partner istituzionale del Festival di Sanremo , esprimiamo condanna per le parole di Junior Cally e riteniamo che si debbano prendere al più presto dei provvedimenti. L'odio verso le donne non ha nulla a che vedere con la libertà di espressione artistica». Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stamani via fb chiede «un passo indietro» alla partecipazione del rapper romano al Festival di Sanremo . «Regione Liguria è da sempre in prima linea per combattere la violenza di genere e chiedere rispetto per le donne. - evidenzia Toti - Lo chiediamo nelle scuole, suoi luoghi di lavoro, nella politica e anche su un palco così importante come quello del teatro, dal quale si parla a milioni di italiani. Una linea che mal si concilia con i testi di Junior Cally contro le donne».