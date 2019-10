Iva, M5S: rimodulazione? Categorico no all'aumento

Ira M5S contro l'aumento dell'Iva. «Ancora oggi sui giornali sentiamo parlare di 'rimodulazione' dell'Iva. Lo ribadiamo per l'ennesima volta: no a giochini e giri di parole, l'Iva non deve aumentare. Questo governo nasce su due principi fondanti: il blocco dell'Iva e il taglio dei parlamentari. Se uno dei due viene meno, allora si perde il senso di questo governo». Così fonti del M5S.

Ultimo aggiornamento: 11:29

