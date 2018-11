«Le parole con cui sabato il leader iraniano Rohani ha nuovamente definito lo Stato d'Israele un "tumore canceroso" fondato dai paesi occidentali per difendere i propri interessi in Medio Oriente, sono inaccettabili e pericolose. Nell'esprimere la nostra solidarietà allo Stato d'Israele per questo ennesimo episodio, facciamo appello alla comunità internazionale perché faccia sentire la propria solidarietà ad Israele, perché quelle frasi vengano universalmente condannate con forza e la posizione iraniana contrastata in tutte le sedi». Questo il testo di un appello, primo firmatario Marco Minniti, sottoscritto da oltre 100 parlamentari del Partito democratico e rivolto alla comunità internazionale contro le parole del leader Rohani su Israele.

