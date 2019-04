Migranti, Libia e terrorismo: Conte con Di Maio e Salvini domani a Tunisi

Il governo giallo-verde va in trasferta. Per domani è prevista una visita in Tunisia con vertice intergovernativo per il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, accompagnato da alcuni ministri, in primis i suoi vice Matteo Salvini e Luigi Di Maio. Primo appuntamento per il premier, alle 9.30 ora locale, l'incontro con il Presidente della Repubblica tunisina, Beji Caid Essebsi, al Palazzo presidenziale a Cartagine.

Alle 11.15 Conte vedrà il Primo ministro tunisino, Youssef Chahed, al Palazzo del Governo di Tunisi, la Kasbah. Quindi seguirà la sessione plenaria del vertice intergovernativo italo-tunisino, con la partecipazione dei ministri presenti. Alle 12.45 la firma di una serie di accordi, quindi alle 13.10 la conferenza stampa congiunta dei due premier. Naturalmente i principali dossier sul tavolo saranno quelli sui migranti, la stabilizzazione della Libia e la lotta al terrorismo jiadista.

Nel pomeriggio, alle 15.00 Conte visiterà l'ex Presbiterio di Santa Croce nella Medina di Tunisi, incontrando una rappresentanza femminile di esponenti politici, imprenditoriali e della società civile tunisina. Quindi alle 16.15 chiuderà il Forum economico italo-tunisino nella sede di Utica (Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat).

