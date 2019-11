NAPOLI «Mi hanno colpito le attestazioni di stima che ho avuto in questi giorni, da Berlusconi, anche da Salvini e dalla Meloni, anche da Mara Carfagna e, tra gli avversari, ringrazio pubblicamente il ministro Costa per le parole di stima, segno che anche quando si è avversari politici può esserci un riconoscimento». Lo ha detto Stefano Caldoro, indicato dal presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi come candidato presidente del centrodestra alle elezioni regionali del 2020 in Campania, intervenuto al convegno «Il Sud che vince» organizzato dagli europarlamentari azzurri Fulvio Martusciello e Aldo Patriciello. © RIPRODUZIONE RISERVATA