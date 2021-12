Sabato 18 Dicembre 2021, 14:59

Una nuova riunione della cabina di regia sotto Natale, il 23, per fare il punto sulla situazione della pandemia è stata convocata da Mario Draghi. Un nuovo appuntamento nel quale si dovrebbe discutere e decidere la riduzione della durata del Green pass in modo da adeguarlo alla durata dei vaccini che la comunità scientifica stima in sei mesi. Di recente la durata del Green pass è stata accorciata un anno a nove mesi. La stretta potrebbe portare ad una riduzione a sei anche se gli esperti del Ministero della Sanità consigliano di ridurre la durata a cinque in modo da dare una spinta alla terza dose.

L’argomento, come sempre accade, divide le forze politiche. La Lega di Matteo Salvini continua a resistere ad ogni inasprimento, mentre il ministro Speranza spinge per mettere in campo ogni iniziativa che possa arginare la pandemia. Nell’ultimo Consiglio europeo si è però ribadita la necessità di un coordinamento tra i Paesi e proprio sul Green pass la Commissione ha promesso a breve delle linee guida. È quindi probabile che nella riunione della cabina di regia convocata dal presidente del Consiglio si parta proprio dalle indicazioni che arriveranno a breve da Bruxelles.