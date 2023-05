Decreto Bollette e Ponte, il governo preannuncia la fiducia: cosa significa

Il governo, secondo quanto viene riferito al termine della capigruppo della Camera, ha preannunciato la volontà di porre la questione di fiducia sia sul decreto Ponte che sul decreto sulle bollette.

Decisione che arriva pochi giorni dopo il "pasticcio" alla Camera su Def e scostamento, con la maggioranza che era andata sotto e la necessità di un secondo, ulteriore voto. E sempre oggi, con il ministro Luca Ciriani, il governo ha posto alla Camera la questione di fiducia sul decreto migranti.

I tempi

Il dl Ponte sarà in aula a partire dal 9 maggio per essere votato la settimana successiva con voto di fiducia e il voto finale entro martedì 16 maggio. Il dl Bollette arriverà invece in aula mercoledì 17, anche in questo caso ci sarà la fiducia e il voto finale dovrebbe arrivare venerdì 19 maggio.

Da fonti di maggioranza presenti in capigruppo viene spiegato che sul decreto bollette e su quello sul Ponte il governo ha tentato una mediazione con le opposizioni per provare a evitare di fare ricorso alla questione di fiducia.

Decreto Ponte, cos'è

Il 16 marzo scorso il Consiglio dei Ministri ha dato il via libera a un testo che consente l’immediato riavvio del percorso di progettazione e realizzazione dell’opera. Rinasce così la Società Stretto di Messina che avrà una nuova e più moderna governance. È prevista una solida partecipazione del Mef e del Mit, a conferma dell’importanza che il governo attribuisce al collegamento stabile tra Calabria e Sicilia. In concreto, si riparte dal progetto definitivo del 2011 che verrà adeguato alle nuove norme tecniche, di sicurezza e ambientali. Il nuovo iter autorizzativo dovrà bollinare il ponte sospeso più lungo al mondo (3,2 chilometri), che rappresenterà il fiore all’occhiello dell’arte ingegneristica italiana.

Decreto bollette, cos'è

Con l'ultimo Dl bollette arrivato invece a fine marzo, prorogati i bonus sociali per gli Isee sotto 15.000 euro, confermato il taglio dell'Iva al 5% sul metano e l'azzeramento in parte degli oneri di sistema sul gas (ma tornano sulla bolletta della luce). Previsto infine un contributo a partire da ottobre in caso di forte aumento dei prezzi. Il Governo ha previsto di riproporre fino a giugno la misura del bonus sociale elettrico e gas per i nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico con ISEE fino a 15.000 euro. Una misura che coinvolge una platea di oltre 4 milioni e mezzo di famiglie, ma che è stata rinnovata proprio in zona cesarini: il 31 marzo infatti sarebbe cessato il periodo di innalzamento della quota ISEE necessaria a ottenere i bonus sociali (precedentemente fissato a 12.000 euro), restringendo di fatto drasticamente la platea dei beneficiari.