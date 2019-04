«A Verona è iniziato il congresso contro i diritti e le libertà delle donne e degli uomini. Al tempo stesso, inizia oggi la marcia degli Orban e dei Salvini, che vogliono un'Europa divisa da fili spinati e da muri. Al contrario, Parma è città dei diritti civili, qui per la prima volta nella storia della città abbiamo riconosciuto figli di coppie omogenitoriali». Lo afferma Federico Pizzarotti, presidente di Italia in Comune e sindaco di Parma. «Qui diamo la cittadinanza civica ai bambini di famiglie straniere che vivono e pagano le tasse in Italia. Qui abbiamo creato per la prima volta - conclude - il registro delle unioni civili, ora diventato legge nazionale. Da qui e dall'Europa che sogniamo i nazionalpopulisti non passano». © RIPRODUZIONE RISERVATA