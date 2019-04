Elezioni europee, Regimenti (Lega): «Rispettiamo le città, non inondiamole di manifesti»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Elezioni eureopee, si avvicina la "battaglia" dei manifesti che ben difficilmente saranno affissi solo negli spazi riservati e così gioca d'anticipo, candidata dellanella circoscrizione Italia centrale e responsabile Sanità e Terzo settore per il Lazio. Il suo appello: «Non inondate le città di manifesti. Abbiamo l'occasione di dimostrare con un atto concreto che ci teniamo veramente all'ambiente e rispettiamo il decoro dei nostri territori. Numeri alla mano, ci sono quindici candidati per quindici liste solo nella circoscrizione centrale, per un totale di 225 candidati. Un mare di carta che rischia di imbrattare le nostre città, mortificandone l'aspetto. Nel caso di Roma, poi, un tale irresponsabile atteggiamento comprometterebbe ulteriormente il già provato decoro della città, alle prese con l'emergenza spazzatura e sporcizia nella sua quotidianità. Diamo un segnale concreto, di una classe politica al passo con i tempi, in piena rivoluzione digitale, che ha compreso la sfida green che attende l'Italia e l'Europa».