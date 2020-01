Elezioni Calabria, Callipo attacca Jole Santelli: «Tu dove voti?». Lei risponde: polemica su residenza romana risibile

Elezioni Calabria, botta e risposta tra Pippo Callipo e Jole Santelli. Il candidato alla presidenza della Regione Calabria del centrosinistra attacca: «Tu dove voti?». Questa la risposta della candidata del centrodestra: «Polemica su residenza romana risibile». Jole Santelli, infatti, non vota in Calabria perché da qualche anno è residente a Roma. La notizia è stata pubblicata stamattina sul profilo Facebook di Pippo Callipo, suo avversario, che ha ironicamente chiosato: «Io sto andando a votare a Pizzo. E tu dove voti?».

«Polemica risibile»

«Certo che non ho la residenza in Calabria, e quindi? Io la Calabria ce l'ho nel cuore...». Jole Santelli, candidata governatore del centrodestra in Calabria, replica così allo sfidante alla presidenza della Regione Pippo Callipo che sui social ha ironizzato sulla residenza romana dell'esponente azzurra. «Io - ribadisce Jole Santelli - ho la Calabria nel cuore e nella testa. La polemica sulla residenza? Risibile».

