​Deputato M5S passa con la Meloni: Caiata, presidente del Potenza, era stato espulso dal Movimento

Il deputato Salvatore Caiata, eletto con M5S e poi espulso dal Movimento e confluito nel gruppo Misto, è passato al gruppo di Fratelli d'Italia. Lo ha annunciato la leader di FdI Giorgia Meloni assieme allo stesso deputato in conferenza stampa alla Camera.

Caiata, 48 anni, eletto in un collegio uninominale, è un imprenditore e presidente del Potenza Calcio. Candidato dal M5S, solo in campagna elettorale emerge che è indagato per riciclaggio dalla procura di Siena, ma che lo ha tenuto nascosto ai pentastellati. Viene espulso dal Movimento e una volta eletto aderisce al Misto (di cui diventa in seguito vicepresidente). Caiata vota la fiducia al governo Conte sostenuto da 5Stelle e Lega. Nell'agosto 2018 l'inchiesta su di lui viene archiviata.

«Oggi torno a casa - dice il deputato - il mio percorso politico comincia all'università con il centrodestra, allora Pdl. Sono entrato in Parlamento con la società civile, è un ritorno naturale. È stato un passaggio semplice. Il mondo delle imprese si sente abbandonato. Questo governo, M5S in particolare, soffoca il mondo delle imprese».

