ROMA Il 26 aprile, contemporaneamente al forum internazionale a Pechino dei Paesi aderenti alla Nuova via della seta, al quale ha partecipato il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, è stato inaugurato a Wuhan (Cina) l'Istituto italo-cinese, istituzione universitaria creata in Cina dalla Sapienza Università di Roma e dalla Zhongnan University of Economics and Law di Wuhan (una delle sole sei università cinesi che possiedono la cosiddetta «doppia eccellenzà). L'Istituto, interamente finanziato dalla parte cinese, aprirà a settembre il primo corso di laurea magistrale della Sapienza in Cina in European Studies, Private comparative Law. Rilascerà il titolo di studio Sapienza agli iscritti cinesi e i corsi, interamente in inglese, si svolgeranno presso la ZUEL a Wuhan. L'inaugurazione - informa una nota de La Sapienza - si è svolta alla presenza delle massime autorità accademiche dei due Atenei, in primo luogo dei due Magnifici Rettori, Eugenio Gaudio per la Sapienza e Yang Canming per la Zuel. Erano presenti, per la Sapienza il prorettore alle Relazioni internazionali Bruno Botta, il delegato della Sapienza per la Cina Federico Masini, il presidente del Corso di Laurea in Cina, Luca Di Donna, Sandro Schipani, professore emerito di diritto romano ed iniziatore dell'esperienza del diritto romano in Cina ed Oliviero Diliberto, docente anch'egli di diritto romano alla Sapienza che è stato designato Preside del neonato Istituto universitario italo-cinese. L'iniziativa - »di straordinaria importanza« dice La Sapienza - si inserisce, nel campo culturale e scientifico, nella cooperazione tra i due Paesi inaugurata lo scorso mese con la visita in Italia del Presidente Xi Jinping, in occasione della adesione italiana alla Nuova via della seta.