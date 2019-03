Conte: «In settimana il decreto crescita»

Ha parlato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. «Non mi sembra ci siano i presupposti per parlare di attacco alle banche... Conserviamoci tutti lucidi», ha detto lasciando Palazzo Vecchio e rivolgendosi ai giornalisti che lo incalzavano su questo tema. «Domani non è previsto il Consiglio dei ministri, lo fisseremo ovviamente in settimana e porteremo il decreto crescita. Il mio motto è "sobri nelle parole generosi nelle azioni"», ha concluso.

Ultimo aggiornamento: 15:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA