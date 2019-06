Confindustria, De Luca sfotte Giorgetti: «Minibot? Noi a Napoli vi paghiamo in sesterzi»

La solidarietà del governatore campano, Vincenzo De Luca, al sottosegretario a Palazzo Chigi, Giancarlo Giorgetti perché gli tocca convivere nel governo con i grillini. Ma anche, all'assemblea dei giovani di Confindustria, una scherzosa stoccata di De Luca ai mini bot che piacciono a Giorgetti:

Minibot? Noi a Napoli abbiamo già chi ha deciso di battere moneta, quindi noi siamo pronti a pagarvi in talleri e sesterzi. Vi abbiamo anticipato

.



Risate in platea. Ma la stoccata è anche rivolta al progetto di moneta parallela teorizzato nei mesi scorsi dal sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, acerrimo avversario di De Luca. Ma riecco il governatore verso Giorgetti, a cui esprime stima e simpatia:

Giorgetti commissario Ue? Io voterei cento volte per lui, ma sarei preoccupato per quelli che rimangono in Italia. Noi abbiamo guardato al suo impegno governativo con pena e con solidarietà. Lo abbiamo immaginato a governare il traffico lì, tra Toninelli, Bonafede e Bonanotte. Lo abbiamo accompagnato con solidarietà amorevole, come un figlio che andava in guerra

. E si rivolge al sottosegretario leghista:

Da laico ho visto crisi mistiche, gente in giro coi crocifissi, immagini che mi hanno riportato alla mente il monaco Zenone col crocifisso ne “L’armata Brancaleone”. A Giorgè, dicci la verità. Ma che ci aspetta qui?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

».