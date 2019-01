Cannabis, stop di Bonafede: la legalizzazione non si farà

No alla legalizzazione della cannabis. Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, boccia sul nascere la ddl presentata dal senatore M5S Matteo Mantero, che autorizza l'autocoltivazione della cannabis. «Che io ricordi - ha detto Bonafede a Circo Massimo su Radio Capital - non è prevista nel contratto, e quindi ritengo che non si farà. Quello che non è previsto dal contratto non si farà a meno che le due forze politiche non raggiungano un accordo». © RIPRODUZIONE RISERVATA