​Bus dirottato a Milano, Salvini: «L'autista è una bestia ignorante»

Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha parlato questa a Porta a porta. «È una bestia ignorante», dice dell'autista che a San Donato Milanese ha sequestrato un bus con a bordo ragazzini della scuola media dicendo che è colpa di Di Maio e Salvini se le persone muoiono in Africa.

Diciotti, no del Senato al processo per Salvini con 237 voti. Lui: «Non lascerò morire una sola persona»

«Ringraziamo il Buon Dio» perchè il sequestro del bus con bimbi a San Donato Milanese si è concluso senza vittime, «ma da ministro dell'Interno domani invierò una circolare a tutti i sindaci: chi lavora con il pubblico, specie con i ragazzini, porti la fedina penale. Serve il certificato penale obbligatorio. Voglio sapere chi gli ha messo in mano quell'autobus». Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a 'Porta a porta'.

«È stata una giornata impegnativa ma sono contento che i miei figli, vedendo i telegiornali, hanno capito che papà non è un delinquente». Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini a 'Porta a porta', parlando della votazione al Senato sulla Diciotti. «Sono contento - ha aggiunto - anche per gli italiani che mi continuano a dare fiducia. Non occorre uno scienziato per sapere che meno persone partono meno persone muoiono».

