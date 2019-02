Brexit, Berlusconi: «Scriverò una lettera agli inglesi, è importante recuperare la Gran Bretagna»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo le elezioni in Sardegna «farò una conferenza stampa e scriverò una lettera agli inglesi. È importanterecuperare la Gran Bretagna». Lo ha affermato ieri Silvio Berlusconi parlando ad Olbia. Sempre sul fronte della politica estera, il leader di Forza Italia si è occupato anche di Russia. «In Crimea erano stanchi di stare dentroun'Ucraina in piena crisi economica, con un governo che loro definivano nazista. Hanno fatto un referendum: partecipazione 87 per cento, 91 per cento dei partecipanti hanno votato per dichiararsi Repubblica autonoma e successivamente aggiungersi alle altre Repubbliche della Federazione Russa. Non so come mai l'America,l'Europa» abbiano detto «no, è stata una cosa violenta, illegittima, non democratica, sanzioni contro la Federazione russa. Bisogna andare in Europa anche per cambiare questa situazione. La Russia deve tornaread aggiungersi a noi, è Occidente», ha affermato Berlusconi.