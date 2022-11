Bonus di Natale per i deputati: 5.500 euro per comprare smartphone, tablet, pc e auricolari

Maxi rimborso spese da 5.500 euro per comprare smartphone, computer portatili, tablet, cuffie come le Airpods di Apple, monitor fino a 34 pollici. Il regalo di Natale è arrivato con una determina firmata dai questori della Camera il 24 novembre, e a beneficiarne saranno i solo i deputati.

Superbonus dal 110% al 90%, cosa cambia per condomini e villette dopo il termine del 25 novembre

Il bonus

Il bonus, come scrive Repubblica, è destinato a soddisfare le «esigenze individuali di aggiornamento tecnologico», e non è una novità. Era presente anche nella scorsa legislatura, ma nel 2018 ammontava a 2.500 euro, meno della metà, mentre i destinatari sono diventati 400. L'importo precedente, spiega un ex questore di Montecitorio al quotidiano, «non bastava. Ma visto che si trattava di un provvedimento una tantum, che viene stabilito all’inizio del mandato, non abbiamo pensato di ritoccarlo».

I controlli

Il vaglio delle spese dei deputati è affidato al collegio dei questori, e rispetto al 2018 c'è una ulteriore novità: non sono più presenti le trattenute, prima stabilite nel caso in cui un parlamentare non partecipasse almeno al 50% delle sedute dell'Aula o non presentasse almeno l'80/ delle proposte di legge o degli atti ispettivi in formato elettronico per risparmiare sulla carta.