Berlusconi-Salvini, è ancora "amore" nonostante tutto

Nonostante tutto, lo apprezzo

. Lo dice Silvio Berlusconi di Matteo Salvini. Alla vigilia di un altro voto importante e unitario per il centrodestra, il Cavaliere ha tutto l'interesse di mantenere un clima di concordia con il Capitano. E in vista del rush finale per le regionali sarde, in cui entrambi stanno per impegnarsi e probabilmente ci sarà come in Abruzzo la settimana scorsa la photo-opportunità Berlusconi-Meloni-Salvini, il leader azzurro incalza quello verde ma senza esagerare.

La Lega - dice Berlusconi - si attribuì la volontà di far cessare gli sbarchi, e rinviare i 600mila stranieri irregolari, che sono in Italia e che spesso sono costretti a delinquere, mettendo a serio rischio la sicurezza degli italiani. Ma da quando sono al governo non sono riusciti a rimpatriarli tutti, ne hanno mandati a casa poco meno di 3mila. Salvini fa molte chiacchiere e pochi fatti? No, no, io ho bisogno di mantenere un buon rapporto con la Lega. Diciamo che i rapporti personali con Salvini sono buoni. Naturalmente, a furia di stare lì e di condividere le decisioni sbagliate del M5s, anche lui si assume una buona parte di responsabilità. Sì, ogni tanto mi capita di voler mandarlo a quel paese

. Ma Silvio non lo fa. Per ora.

