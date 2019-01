Beppe Grillo, tonfo sul web: il comico perde 30mila posizioni

Il tonfo di Beppe Grillo. Era il re del web, il campionissimo (numero sette al mondo) dei blog, secondo la rivisita Forbes. Ma ora ha perso trentamila posizioni, stando alle ultime rilevazioni pubblicate su Il Giornale, la corazzata Grillo. Che a che su Fb non funziona più come prima. Infatti il discorso di fine d'anno dell'ex leader M5S ha perso su Fb circa 10.000 like.



Gli va male anche su Twitter. E il problema è questo. Fuor dal movimento l'Elevato è più libero, ma anche meno seguito. Dunque l'autoemarginazione non paga, il recupero della fantasia distruttrice libera dalla zavorra partitica e governativa come scommessa di rinascita pop del comico sembra stentare. Presto dirà a Di Maio "scansati!"? E lo farà sparire, così come lo ha fatto apparire, perché deve riprendersi il suo posto, quello che gli dava primato non solo politico ma anche multimediatico? © RIPRODUZIONE RISERVATA