La ministra Bellanova si commuove in diretta: «Regolarizzazione migranti, da oggi invisibili meno invisibili»

(Agenzia Vista) Roma, 13 maggio 2020

La ministra Teresa Bellanova si commuove durante la conferenza stampa che segue al via libera al decreto rilancio. «Voglio sottolineare un punto per me fondamentale, l'emersione dei rapporti di lavoro. Da oggi gli invisibili saranno meno invisibili - dice - Da oggi possiamo dire che lo Stato è più forte del caporalato».

Youtube Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

