Gli enti di ricerca dopo il siluramento all'Asi: «Battiston prosegua con un ruolo da protagonista»

Proseguire il suo impegno da protagonista del mondo scientifico: è quanto la Consulta dei presidenti degli enti pubblici di ricerca augura a Roberto Battiston, il cui mandato alla presidenza dell'Agenzia Spaziale Italiana (Asi) è stato revocato il 6 novembre con un decreto dal ministro per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, Marco Bussetti. I presidenti degli enti augurano a Battiston di «proseguire la sua carriera di ricerca da protagonista, come finora è stato, di imprese scientifiche di alto livello internazionale, promuovendo l'eccellenza della scienza, la capacità di innovazione e, più in generale, la cultura del nostro Paese». Quindi lo ringraziano «per aver contribuito in questi anni con competenza, correttezza e spirito di collaborazione al lavoro della Consulta dei Presidenti degli Enti di Ricerca». © RIPRODUZIONE RISERVATA