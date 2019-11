Divorzio e lavoro, processo in 4 anni: i nuovi tempi della giustizia

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Divorzi e cause di lavoro: il processo durerà al massimo quattro anni. E' uno dei punti previsti dalla riforma della giustizia di cui si è discusso oggi pomeriggio al vertice di palazzo Chigi tra i big della maggioranza. E se la coalizone rosso-gialla è divisa sulla prescrizione lunga, sugli altri punti, quelli che riguardano i nuovi tempi della giustizia penale e civile, l'accordo c'è e la riforma è pronta a partire.Per il processo penale la durata massima potrà essere di 6 anni, ma solo nei casi particolarmente complessi e che riguardano criminalità organizzata, terrorismo, reati contro la pubblica amministrazione o inchieste di tipo finanziario. Si scende a 4 anni per i procedimenti penali di competenza del giudice unico, che dal 2022 dovranno ulteriormente ridursi a 3 anni.Per le cause penali la durata massima per arrivare a sentenza sarà di 6 anni. Ma in determinate materie ritenute sensibili - appunto le cause di divorzio e quelle di lavoro - la curata massima sarà di 4 anni.