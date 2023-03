30 marzo : Il Papa non è grave ; Pnrr, le Regioni in ritardo ; Giù bollette luce e gas : di Italo Carmignani

Giovedì 30 Marzo 2023, 02:31







#Papa non è in gravi condizioni @francagiansoldati ; #Pnrr, quali sono le Regioni in ritardo @francescobechis ; Bollette di luce e gas ancora in caduta libera @andreabassi ; la telefonata tra Zelensky e giorgia meloni @marioajello ; l'incredibile concerto dei #Kiss . Esemplari