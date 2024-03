La Giornata della felicità: dallo yoga alla corsa, i 5 esercizi che regalano buonumore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Camminare, correre, allenare i muscoli, praticare yoga e danzare: sono i cinque allenamenti che ci tonificano ma che aiutano pure il buonumore e quindi lo star bene in termini di salute. Vi spieghiamo perché e come svolgere gli esercizi. Parte da qui il nuovo podcast di MoltoSalute, inserto in edicola, e disponibile online, con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). Vi raccontiamo di intelligenza artificiale applicata in particolare alla diagnostica per immagini e di come sta e potrà ancora facilitare i tempi della diagnosi e quindi della cura delle malattie. Parliamo anche di bambini: ingrassare di fame nervosa già da piccoli... ecco perché. Poi una storia: Gianni Salvoldi, un speciale maestro di sci... ancora sulle piste (e istruttore di tennis) a 92 anni. Qual è il suo equilibrio? Alessandra Camilletti ne parla con Stefano Ardito e Carla Massi.