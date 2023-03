Einstein Telescope, in Sardegna il rilevatore di onde gravitazionali più grande del mondo. Salirà anche il Pil

Giovedì 16 Marzo 2023, 00:56 - Ultimo aggiornamento: 08:10







Einstein Telescope, il più grande rilevatore di onde gravitazionali al mondo, in Sardegna, all'ex miniera di Sos Enattos: l'Italia prepara la candidatura, l'Europa deciderà entro il 2025. In competizione c'è la regione di Limburgo, tra Olanda, Belgio e Germania. Nel comitato sostenitore c'è il Premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi, che dice: "Siamo il Paese europeo con maggiori competenze". E Michele Punturo, ricercatore dell’Infn, tra gli ideatori e coordinatore internazionale del progetto Einstein Telescope spiega come si sta lavorando al piano e anche cosa significherebbe dal punto di vista economico per la Sardegna e per l'Italia: ogni euro investito produce un incremento di Pil di 1,6 euro. Parte da qui il nuovo podcast di MoltoFuturo, inserto in edicola (e disponibile online) con il Messaggero e con gli altri quotidiani del Gruppo Caltagirone: Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia. Ma parliamo anche di inquinamento luminoso, perché a causa della troppa luce rischia di scomparire la volta celeste. Alessandra Camilletti ne parla con Riccardo De Palo, giornalista del Messaggero, e con Gabriele Rosana, giornalista e analista politico da Bruxelles.