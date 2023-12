Covid virus capriccioso: le regole (da non mancare) per salvare il Natale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aperitivi, pranzi, cene, cocktail. Le vacanze disono alle porte e per il, per l’influenza e per i virus simil influenzali le mille occasioni di ritrovo sembrano la tempesta perfetta del contagio. Invita alla prudenza Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri: «Meglio evitare gli auguri con baci e abbracci. Mantenere un po’ di distanza fisica non è segnale di minore affetto ma un gesto di attenzione verso sé e gli altri». Parte da qui il nuovo podcast di MoltoSalute, inserto in edicola, e disponibile online, con Il Messaggero e con gli altri quotidiani del gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia). Vi raccontiamo anche di come il clima impazzito incide su virus e malattie e quindi sulla nostra salute. Con qualche consiglio da seguire (anche per la corsetta quotidiana in città). Alessandra Camilletti ne parla con Carla Massi.