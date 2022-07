Battere il caldo estremo. Con il consiglio di Gregorio Paltrinieri. E voi siete tipi da mare o da montagna?

Esiste un’arma per battere il caldo: conoscerlo. Dobbiamo prepararci sugli effetti dannosi che scatena nel nostro organismo e sui punti che più facilmente vengono bersagliati dalle alte temperature. Sia corpo che psiche. Il clima estremo come quello delle ultime settimane è, di fatto, un evento traumatico. Pensiamo solo alla stanchezza, alla confusione mentale o ai mal di testa che, a fasi alterne, compaiono insieme al mix di umidità e alte temperature. Parte da qui il podcast di MoltoSalute, inserto in edicola (e disponibile online) con il Messaggero e con gli altri quotidiani del Gruppo Caltagirone (Il Gazzettino, Il Mattino, Corriere Adriatico e Nuovo Quotidiano di Puglia), che contiene, a proposito degli effetti del caldo, gli interventi del neurochirurgo Giulio Maira e del cardiologo Antonio Giuseppe Rebuzzi. Oltre ai consigli del campione Gregorio Paltrinieri su come rigenerarsi al meglio nuotando. Alessandra Camilletti ne parla con Carla Massi, giornalista esperta di Salute, Giulia Maffioli, presidente dell’Associazione Psicologi Psicoterapeuti, e Maria Pirro, giornalista del Mattino. E voi siete tipi da mare o da montagna?