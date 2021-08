I gialli di Roma raccontati dal Messaggero: chi è Johnny lo Zingaro (prima parte)

Domenica 29 Agosto 2021, 23:57

Questa è la prima parte del podcast dedicata alla storia di “Johnny lo Zingaro”, vero nome: Giuseppe Mastini. Segni particolari: ergastolano con il vizio della fuga. L'ultima evasione l'ha architettata quando era in permesso premio: doveva rientrare nel carcere di Bancali, a Sassari. Inizia la sua carriera criminale a Roma giovanissimo (è al Tiburtino che cominciano a chiamarlo Johnny a 11 anni), firmando il primo omicidio nel 1976 quando aveva appena compiuto sedici anni. É uno dei trenta capitoli scritti da Flaminia Savelli per il secondo volume de "I Gialli di Roma" in vendita con Il Messaggero dal 21 agosto (terzo volume il 4 settembre).