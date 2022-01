Dieta chetogenica, perdere peso "stimolando il metabolismo e migliorando la fertilità"

Tornare a una dieta sana ed equilibrata dopo gli eccessi delle feste può risultare talvolta difficile. Il nostro corpo è di fatto “intossicato” dalle grandi quantità di zucchero. Ben quattro su dieci, secondo la Coldiretti, gli italiani impegnati a perdere peso in questo periodo dell’anno. Giunge in soccorso la dieta chetogenica, un regime low carb che stimola il metabolismo, definito il “miracolo metabolico” della fertilità. “I problemi legati alla funzionalità riproduttiva sono anche legati all’introito alimentare e la dieta chetogenica o low carb migliora l’assetto ormonale sia maschile che femminile”. Ad affermarlo è il professor Fabrizio Cerusico, medico specializzato in Ginecologia e Ostetricia e Professore presso l'Università La Sapienza di Roma, considerato uno dei maggiori esperti a livello europeo nel trattamento e nella cura dei problemi di infertilità.