William, spunta la figlia segreta del Principe: chi è l'amante che fa tremare la Corona

Martedì 30 Maggio 2023, 12:07

Si torna a parlare della presunta relazione tra il Principe William e l'ex modella Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley. Nelle ultime ore, questo presunto scandalo si è arricchito di un nuovo capitolo che potrebbe avere conseguenze destabilizzanti per la Corona britannica. Nel 2009, Rose si è sposata con David Rocksavage, VII marchese di Cholmondeley. I loro figli gemelli, Alexander e Oliver, hanno addirittura svolto il ruolo di paggi durante l'incoronazione del Re Carlo III. Secondo il gossip, l'erede al trono e la marchesa avrebbero avuto una relazione sentimentale mentre Kate era incinta del terzo figlio, Louis. Sembra però che la marchesa di Cholmondeley si voglia separare perché David avrebbe scoperto di non essere il padre di Iris Marina Aline, la bambina nata nel 2016. La piccola sarebbe frutto della relazione tra la marchesa e il Principe William, che tuttavia non l'avrebbe mai riconosciuta. Foto: Kikapress Music: Korben

LEGGI ANCHE:-- La pratica scabrosa che il Principe William adora ma Kate non vuole fare: è questo il motivo per cui lui soddisfa i suoi bisogni sessuali altrove?