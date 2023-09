Edwige Fenech: «Favino ha ragione ma anche lui ha lavorato con gli americani»

Domenica 3 Settembre 2023, 14:11

Edwige Fenech, in risposta alle dichiarazioni del collega Pierfrancesco Favino, concorda sulla "posizione dominante" degli attori americani nei film italiani rispetto al contrario. Tuttavia sottolinea che Favino ha avuto alcune partecipazioni in produzioni cinematografiche statunitensi e inoltre, nella discussione sul film legato alla vita di Gucci, esprime il suo disaccordo riguardo alla scelta di attori non italiani e critica il modo in cui la storia della famiglia è stata rappresentata nel film: «Favino ha ragione - dice all'Adnkronos- gli americani hanno avuto molto più spazio nei film italiani che non il contrario. Anche se Favino ha fatto diverse partecipazioni in film americani, ma non possiamo assolutamente fare un paragone». Venezia 80, la battaglia di Favino: «Stanco dei cliché su attori italiani»