Mondiali tuffi, chi sono i telecronisti sospesi dalla Rai: le carriere di Leonardo Leornaduzzi e Massimiliano Mazzucchi

Polemiche in casa Rai dopo che i due telecronisti dei Mondiali del trampolino femminile sincronizzato sono stat iaccusati di razzismo e sessismo per dei loro commenti durante la diretta di questa mattina (17 luglio, ndr.). I protagonisti della vicenda sono Leonardo Leornaduzzi e Massimiliano Mazzucchi.

Mondiali tuffi, commenti sessisti e body shaming nella telecronaca: Rai ferma giornalista e commentatore. Loro: «Ci scusiamo»

Tra le espressioni dei telecronisti portate all'attenzione di Viale Mazzini : «fuma bene, fuma sano, fuma pakistano».

E ancora alcuni dibattiti tra i due: «Le olandesi sono grosse». «Come la nostra Vittorioso». «Eh». «Eh grande eh». «Ma tanto a letto sono tutte alte uguali». Inoltre: «Questa si chiama Harper, è una suonatrice d'arpa. Come si suona l'arpa? La si...» «La si tocca?». «La si pizzica». «Si la do». «È questo il vantaggio, gli uomini devono studiare sette note, le donne sono soltanto tre». «Io sapevo che continuava. Si La Do. Sol Sol Fa

Chi è Leonardo Lornaduzzi

Leonardo Leonarduzzi è un giornalista della Rai. Non è nuovo a polemiche di questo genere: nel dicembre 2020, al termine del rally di Monza «giocò» con il cognome del pilota estone Ott Tanak: «Me ne hanno detta oggi una, mi vogliono far vincere 100 euro se la dico. Mi hanno detto una battutaccia che io riferisco: “Donna nanak tutta Tanak”, l’hanno cambiata così in brianzolo o in fiorentino non l’ho capita. Chiedo scusa ma era un po’ simpatica, abbiamo rifatto un adagio, non c’è nessun intento sessista, ho il massimo rispetto per le donne».





Nel 2018, Leonarduzzi scrisse un post su Facebook. L'oggetto? Gli auguri, in tedesco, ad Adolf Hitler nel giorno del compleanno del dittatore nazista: «Alles Gute zum Geburtstag», il testo. Un nostalgico, il elecronista sportivo, che sul social scriveva frasi come «è destino dei coraggiosi essere uccisi dai vili», che appartiene a un certo immaginario di estrema destra. Anche la punizione da parte della legge italiana del saluto fascista era particolarmente gradita al giornalista. In quell’occasione la Rai non fece nulla e il parlamentare del Pd Michele Anzaldi non manco di farlo notare. Oggi invece la Tv pubblica ha deciso che il segno era stato passato, e per lui è arrivata la sospensione.

Chi è Massimiliano Mazzucchi

Massimiliano Mazzucchi è un collaboratore tecnico. Conta diverse presenze nella Nazionale Italiana Assoluta di Tuffi, dal 1997 al 2009. È stato 12 volte campione italiano assoluto dalla piattaforma 10m e sincro 10m dal 1998 al 2004, 2 volte campione italiano assoluto dal trampolino 1m e 3m nel 2005. Inoltre, finalista in 5 campionati assoluti Europei (4° classificato a Istanbul, 5° classificato a Helsinki, 4° Classificato a Berlino, 7° classificato a Madrid, 9° classificato a Budapest). Partecipò a 3 campionati assoluti Mondiali (Fukuoka, 11° classificato a Barcellona, Montreal) fu semifinalista alle Olimpiadi di Sydney 2000 dalla piattaforma 10m. Partecò anche alle Olimpiadi di Atene 2004 dalla piattaforma 10m. Si classificò terzo alle Universiadi di Daegu 2003 dal trampolino 3m.