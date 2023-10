Stefano de Martino, la scritta hot (e di cattivo gusto) sulla torta di compleanno: ecco cosa c'era scritto

Venerdì 6 Ottobre 2023, 08:34 - Ultimo aggiornamento: 09:26

Lo scorso 3 ottobre, Stefano De Martino ha festeggiato il suo trentaquattresimo compleanno in un modo che è riuscito a catturare l'attenzione di molte persone. La sua giornata ha avuto inizio con un momento speciale passato in compagnia di suo figlio Santiago, nel quale si è dedicato soprattutto a rinforzare il già grande legame che esiste tra padre e figlio. Poi, in serata, Stefano ha deciso di dare il via alle celebrazioni organizzando una festa di compleanno epica, a cui hanno partecipato i suoi amici più intimi. Questo evento si è svolto in un noto locale a Milano, dove la compagnia ha goduto di momenti di divertimento, risate e baldoria. Ma non è tutto. Dopo una notte indimenticabile a Milano, Stefano è tornato nella sua amata Napoli, sua città natale, dove ha deciso di prolungare i festeggiamenti. Qui, ha organizzato una seconda festa di compleanno presso una rinomata pizzeria partenopea, condividendo la gioia del suo compleanno con amici e parenti. Durante entrambe le serate, sono state scattate numerose fotografie e realizzati numerosi video, immortalando i momenti di gioia, condivisione e affetto con i suoi cari. Tuttavia, uno degli aspetti più discussi delle celebrazioni è stata la torta di compleanno dedicata al presentatore ed ex ballerino di Amici. Questa torta è stata al centro dell'attenzione di tutti, a causa di un messaggio unico che portava scritto sopra. Possiamo solo dire che la scritta ha suscitato un'ampia gamma di reazioni tra gli invitati. Stefano e i suoi amici hanno accolto il messaggio ridendo di gusto e scherzando prima di spegnere le candeline. Tuttavia, alcuni hanno espresso perplessità riguardo al messaggio scelto per la torta, aprendo un dibattito tra coloro che lo hanno trovato divertente e coloro che ne hanno sollevato delle obiezioni. Andiamo a scoprire cos’era scritto sopra la torta del buon Stefano.

