Stefano De Martino a Belve: «Oggi quasi certamente sto sbagliando su di te». Frecciata per Belen?

Mercoledì 27 Settembre 2023, 12:47

La nuova stagione televisiva si presenta carica di eventi scottanti a causa della separazione tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, che potrebbero svelare i dettagli della loro rottura in un confronto acceso in diretta durante la trasmissione ‘Belve’, condotta da Francesca Fagnani negli studi di Rai Due. L'ex ballerino di Amici è stato annunciato come primo ospite della nuova edizione dello spettacolo, in programma per il 26 settembre 2023. Si vocifera che la showgirl argentina possa apparire in una delle puntate successive per rispondere alle dichiarazioni di De Martino. Nel frattempo, è lui stesso a essere finito al centro dell'attenzione per via di un gesto che sta suscitando molto interesse. Ma cosa avrà mai combinato il ballerino e conduttore di programmi di successo come Made in Sud? E, soprattutto, perché in tanti ci stanno vedendo una frecciata a Belen Rodriguez? Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB

