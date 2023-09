Belen, la sonora reazione all'intervista di Stefano De Martino a Belve corre su Instagram

Mercoledì 27 Settembre 2023, 12:20

Nella prima puntata della nuova stagione televisiva di "Belve," Stefano De Martino è stato invitato come ospite principale. Durante l'intervista condotta da Francesca Fagnani, l'ex ballerino di "Amici" ha affrontato principalmente il delicato argomento della fine del suo matrimonio con Belen Rodriguez, che ha tenuto in piedi il gossip della scorsa estate tra conferme, smentite e speculazioni di ogni genere. In questa occasione, De Martino ha parzialmente spiegato le ragioni che hanno portato alla conclusione della sua storia d'amore con la celebre presentatrice e showgirl argentina. La sua testimonianza è stata profonda e sincera, suscitando tuttavia una reazione che sembra aver coinvolto anche la (ora ex) moglie. Ma cosa avrà mai detto il buon Stefano nel talk show di Rai Due? E, soprattutto, come ha reagito Belen? Andiamo a scoprirlo insieme. Photo Credits: Kikapress, Shutterstock, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset, ufficio stampa RAI; music by Korben MKdB

Rocco Siffredi e Stefano De Martino hanno qualcosa in comune: rivelazioni di Stefano