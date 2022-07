Samantha Cristoforetti, diretta live streaming oggi dalle 16 della prima passeggiata spaziale di un'europea, con lei un deputato di Putin. Dal pannolone alla polvere d'oro: la tuta Orlan

Pannolone, culotte, canottiera, attillatissima tuta termica con 200 metri di tubicini refrigeranti, poi Samantha Cristoforetti entrerà nella tuta-scafando russa Orlan (aquila di mare) e alle 16 di oggi 21 luglio uscirà dalla stazione internazionale Iss per una passeggiata spaziale che non è per nulla una passeggiata. Sette ore durissime di Eva (attività extra veicolare) e anche non prive di rischio come ricorda bene il collega Luca Parmitano che nel 2013 fu a un passo dall'annegare in orbita (la tuta difettosa era però americana).

Nessuna europea l'aveva mai fatto prima e del resto su 240 fra astronauti, cosmonauti e taikonauti che hanno fatto passeggiate spaziali (su 605 andati in orbita) le donne finora sono solo 16.

Per di più la Cristoforetti, che sarà anche la prima non russa a usare la tuta spaziale Orlan, sarà agli ordini del comandante cosmonauta Oleg Artemeyev, che è anche deputato alla Duma per il partito conservatore “Russia Unita” di Putin e che già in due occasioni ha mostrato sull'Iss bandiere e stendardi sovietici e russi per sostenere l'aggressione dell'Ucraina.

La diretta

Paolo Ricci Bitti

La tuta Orlan pesa 108 chilogrammi, quasi il doppio della Cristoforetti, ma in situazione di microgravità ciò non costituisce un problema quanto la limitata gamma di movimenti. Eroga ossigeno puro a 0,4 atmosfere e ha un'autonomia di 7 ore. Viene usata al massimo per 14 Eva o per 4 anni prima di essere completamente revisionata a terra.

