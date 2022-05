Lunedì 2 Maggio 2022, 07:55

I festeggiamenti per la Regina Elisabetta in occasione del Giubileo di platino si stanno ingrandendo così come cresce l’attesa per rivederla dopo il delicato periodo che ha appena trascorso. Gli esperti si arrischiano in una previsione tendente al triste a causa delle sue condizioni di salute che sta preoccupando i sudditi.



