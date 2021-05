La Regina Elisabetta ingannata da Harry, la grande bugia del nipote prediletto: cosa le disse nel 2018

LOLNEWS.IT - Oggi 28 maggio, debutta su Apple Tv+ “The Me You Can’t See: A Path Forward” on Harry e Oprah Winfrey. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, Harry avrebbe ricevuto il beneplacito della Regina Elisabetta nel 2018 ingannando la nonna. Il documentario è una conversazione corale per esplorare la salute mentale e il benessere emotivo con personaggi famosi e esperti del settore: le dichiarazioni a cui si è lasciato andare il Principe Harry in ‘The me you can’t see’ hanno sconvolto il mondo intero. Il duca di Sussex ha confessato di aver fatto uso di droghe e alcol tra i 28 e i 32 anni per il lutto non ancora elaborato e per essersi sentito abbandonato dal padre. Secondo il tabloid, il nipote prediletto avrebbe fatto credere nel 2018 alla nonna di voler trattare la salute mentale dei veterani di guerra: “Il principe le aveva presentato il progetto in maniera del tutto fuorviante” (Foto: Kikapress/Music: "Memories" from Bensound.com)

Ultimo aggiornamento: 13:07

