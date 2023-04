Re Carlo, le regole di Elisabetta per il pranzo di Pasqua (che potrebbero sparire): al banchetto solo bimbi che sanno mangiare con forchetta e coltello

Mercoledì 5 Aprile 2023, 10:35

Secondo la tradizione, la Famiglia Reale si riunirà per la cena del venerdì santo per poi assistere alla messa della domenica di Pasqua nella Cappella di San Giorgio, e infine festeggiare con un pranzo sontuoso. Tuttavia, Carlo potrebbe cambiare le vecchie regole imposte dalla Regina Elisabetta e questo getterà nel caos il Palazzo e i programmi di Kate Middleton. La Regina, infatti, aveva imposto che solo i bambini che sanno mangiare con forchetta e coltello possono prendere parte alle riunioni di famiglia, ma Carlo sta per bandire questa norma, per avere accanto a sé anche i nipotini più piccoli. Ciò significa che Kate dovrà badare ai suoi figli, in particolare a Louis, durante il pranzo di Pasqua. Sarà forse per questo che la principessa è sparita ed è assente dai suoi impegni pubblici? La Principessa ha solo un mese di tempo per preparare i suoi figli per l'incoronazione. Kate, dunque, non avrà un momento libero per sé.

Foto: Shutterstock, Kikapress, Music: "Summer" from Bensound

