Re Carlo l'incoronazione, le prove segrete con William e Kate e i nomi cancellati: cosa succederà il 6 maggio

Lunedì 27 Marzo 2023, 10:37

Re Carlo si è imposto un coprifuoco alle 18:00 la sera prima della sua incoronazione per essere fresco e non troppo stanco per la cerimonia. Nonostante il fitto programma di ricevimenti e feste in programma, il monarca avrebbe detto ai suoi assistenti che non svolgerà alcun dovere reale dopo le 18:00 della sera del 5 maggio. La Commonwealth Parliamentary Association ha dichiarato inoltre che l'incoronazione di Carlo sarà ridotta rispetto a quelle precedenti a causa delle difficoltà finanziarie causate dalla pandemia e dalla crisi economica. La sera prima della cerimonia, il re ospiterà un ricevimento per i leader del Commonwealth, ma si ritiene che abbandonerà presto la sala, per andare a letto entro il coprifuoco da lui stesso stabilito. Carlo ha così deciso di non seguire le orme di sua madre, la regina Elisabetta che, invece, la sera prima della sua incoronazione (avvenuta nel 1953) partecipò a un banchetto.

Le prove segrete

Poiché la data è ormai molto vicina, sono iniziate in maniera riservata anche le prove della cerimonia che da qui ad allora saranno sempre più frequenti, perché nulla può essere lasciato al caso per un evento storico che se difficilmente potrà battere il numero record di spettatori del funerale della regina Elisabetta (che pare sia stato seguito da quasi metà della popolazione mondiale), ci si può sicuramente avvicinare. Svelare i momenti delle prove è ovviamente vietato ai presenti, ma come accade sempre anche con il personale che pur lavorando nelle famiglie reali sotto accordo di riservatezza finisce per vendersi qualche informazione (la famosa "fonte vicina a"), qualcuno ha raccontato alla stampa britannica dei dettagli su cosa si sta organizzando. Tanto per cominciare, sappiamo che ogni operazione che si sta mettendo in atto in seno alla Corona ha un nome in codice, la morte della regina Elisabetta era programmato con il nome Operation London Bridge. Per riferirsi invece a tutto ciò che sta riguardando l'incoronazione, gli addetti ai lavori stanno usando il nome in codice Golden Orb, uno dei modi abbreviati per riferirsi al Sovereigns Orb, una delle preziose regalie che vengono utilizzate solo durante le incoronazioni. Le prove si tengono nella sala da ballo di Buckingham Palace dove è stato allestito un palco del tutto simile a quello che Carlo e Camilla troveranno nell'abbazia di Westminster. Grazie a questa location fittizia il re e la regina, e a volte tutto il resto dei partecipanti al rito di cui saranno personaggi fondamentali il principe William e Kate Middleton, stanno imparando la complessa coreografia che si svolgerà in quel giorno.

Le corone

L'oggetto fondamentale di tutta questa complicata faccenda è però la corona, anzi, le corone, visto che ne verranno poste due, una a testa. Per Carlo si tratterà della corona di Sant'Edoardo, che pesa 2,23 chili di oro e pietre preziose, e per Camilla sarà la corona della regina Mary, che si mantiene entro i molto più confortevoli 590 grammi. Trattandosi di oggetti di inestimabile valore non è pensabile che vengano tirati fuori a ogni prova, anche perché al momento sono oggetto di amorevoli cure di lucidatura e pulizia e di adattamento alla misura delle due nuove teste reali. Per cui pare che siano state confezionate delle copie dello stesso peso per far abituare la coppia - non più giovanissima - a riceverle senza vacillare. L'altro dettaglio che ha gettato una cortina di fumosa incertezza è la totale assenza nelle prove dei due eventuali "attori" che sostituirebbero il principe Harry e Meghan Markle. Secondo gli esperti britannici delle vicende reali questo conferma due sole ipotesi: la prima, più estrema, è che il figlio minore di lady Diana e la sua consorte americana non saranno presenti all'evento. L'altra, più probabile, è che sia stata ormai stabilita una partecipazione rilevante dei soli membri senior della royal family che lavorano abitualmente per la Corona con qualche eccezione, poiché nemmeno il principe Andrea, né le sue figlie Beatrice ed Eugenie compaiono del programma. Nonostante le voci secondo cui i Sussex starebbero facendo pressione per avere un ruolo attivo nella cerimonia, pare che re Carlo si sia legato al dito le parole offensive che Harry ha sparso contro la matrigna Camilla nella biografia Spare, e che soprattutto per questo non abbia nessuna intenzione di cedere ai ricatti di boicottaggio dell'evento, che secondo i suoi strateghi di immagine hanno poca possibilità di successo. Sempre dal programma delle prove riferito dal Times, si può ormai dare per certa la presenza di George, Charlotte e Louis, i tre figli del principe William e della principessa Kate del Galles, che faranno parte della processione verso Buckingham Palace con altri membri della famiglia reale, mentre non è stata prevista la presenza dei figli di Harry, i principini Archie e Lilibet. Infine, è stato confermato che, come promesso, il tutto si svolgerà in un arco di tempo molto più breve rispetto all'incoronazione della regina Elisabetta del 1953. Ma da qui al 6 maggio, c'è da scommetterci, saranno ancora parecchi i dettagli che inevitabilmente verranno svelati.





LEGGI ANCHE:-- La profezia di Lady Diana si sta avverando: Re Carlo non diventerà mai Re? Cosa aveva previsto