Re Carlo, preoccupa la sua salute: mani gonfie e arrossate, quel dettaglio che non passa inosservato

Giovedì 20 Ottobre 2022, 09:51 - Ultimo aggiornamento: 09:52

Le foto di Re Carlo III alle prese con il protocollo che lo ha proclamato monarca, dopo la morte della Regina Elisabetta II, hanno fatto il giro del mondo e un piccolo dettaglio non è passato inosservato, destando sospetti sul suo stato di salute. Carlo, infatti, è apparso con le mani molto gonfie: d'altronde è un uomo di quasi 75 anni, ed è logico che possa soffrire di qualche malanno.

Primogenito di Elisabetta e del principe Filippo di Edimburgo, è il più longevo erede al trono della storia inglese. Non essendoci informazioni ufficiali sul suo stato di salute, è possibile fare solo una serie di ipotesi. Spesso, le dita così gonfie sono sintomo di ritenzione idrica ma non solo. Secondo altre ipotesi può trattarsi anche di edema o di un accumulo di liquidi. Sono numerose le cause delle mani così gonfie, tra cui spiccano anche malattie reumatiche alle articolazioni e l'assunzione di farmaci per curare il diabete o l'ipertensione.

Foto: Kikapress Music: "Summer" from Bensound.com

