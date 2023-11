Re Carlo III, al compleanno del re oggi non ci saranno regali né biglietti d'auguri: il motivo

Martedì 14 Novembre 2023, 09:17 - Ultimo aggiornamento: 09:21

Re Carlo III d'Inghilterra oggi festeggia il suo 75-esimo compleanno ma, nonostante la giornata speciale, non riceverà né aprirà alcun regalo. Né riceverà alcun biglietto d'auguri, almeno da parte dei membri della famiglia reale. Qual è la ragione di questa bizzarra usanza tra i Royals? E, soprattutto, per quale motivo Carlo non può festeggiare il suo compleanno? Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



