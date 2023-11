Re Carlo, la festa di compleanno il 14 novembre: «Sarà vietato nominare Harry»

Lunedì 13 Novembre 2023, 13:45 - Ultimo aggiornamento: 13:53

Il 14 novembre Re Carlo III compirà 75 anni e, sebbene si stia preparando per una grande festa, secondo i tabloid britannici ci sono alcune parole e personaggi che vorrebbe evitare durante i festeggiamenti. Si dice che il sovrano abbia addirittura vietato di menzionare il nome del principe Harry, desiderando che la sua giornata speciale non sia rovinata da ricordi spiacevoli o figure scomode. Secondo indiscrezioni, Re Carlo avrebbe inviato una lettera al principe Harry con una richiesta e una condizione: partecipare alla festa di compleanno o rischiare di non avere più spazio nella famiglia reale. Il re si sentirebbe tradito e deluso dal comportamento del duca di Sussex, il quale sembra aver declinato l'invito e deciso di non partecipare alla celebrazione del 75º compleanno di suo padre. Re Carlo e Camilla, come si sono conosciuti? L'amore lungo 53 anni tra scandali e accuse: la loro storia, il “mistero” del figlio segreto e il matrimonio