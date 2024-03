Principe William rompe il silenzio dopo le folli teorie sulla salute di Kate Middleton

Giovedì 7 Marzo 2024, 08:30

Dopo un periodo di grande incertezza e di speculazioni riguardanti gli aggiornamenti sulla salute di Kate Middleton, segnato da messaggi enigmatici provenienti dal palazzo reale, il Principe William ha finalmente deciso di rompere il silenzio. Le ultime comunicazioni ufficiali avevano confermato che la Principessa di Galles si sta prendendo una pausa dagli impegni pubblici a seguito del noto intervento chirurgico all'addome, con la previsione di tornare alla vita pubblica entro Pasqua. Tuttavia, recenti avvistamenti di Kate in compagnia della madre nei pressi di Windsor hanno scatenato una serie di teorie cospirazioniste sul suo stato di salute e sul suo rapporto con il marito. In mezzo a tutto questo, un portavoce del Principe William ha rotto il silenzio. In tutto questo, le informazioni rimangono scarse, e non sappiamo altro oltre al fatto che Kate si sta riprendendo bene dall'intervento. Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



