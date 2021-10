Mietta positiva al Covid, Martina Colombari: «Avrebbe dovuto dire se è vaccinata»

Lunedì 25 Ottobre 2021, 08:19 - Ultimo aggiornamento: 08:21

Lei ha scelto di condividere la notizia della sua positività al Covid su Instagram: «Beccato! - ha scritto Martina Colombari in un post - Ho il fatto tampone prima di recarmi su un set. Per fortuna solo un lieve raffreddore e perdita dell’olfatto. Se non avessi fatto il vaccino sarebbe stato molto peggio!». E sul caso di Mietta positiva che, al contrario, non ha voluto esplicitare se sia vaccinata commenta: «È una sua libertà, ma dal momento che è uscita la notizia, a questo punto lo dici. C’è la privacy, certo, ma anche questa benedetta privacy viene invocata quando ormai siamo tracciati ovunque, soprattutto sui social».

«Ho voluto condividere la mia positività per tenere sempre alta la guardia e fare attenzione anche se siamo vaccinati - spiega la moglie di Billy Costacurta - Io rifarei subito il vaccino perché ribadisco che sto benissimo e penso che se non l’avessi fatto magari sarei stata male in modo anche aggressivo».

«Non giudico chi sceglie di non fare il vaccino, ma la salute è sacra ed è una responsabilità personale e sociale. Se persone ben più competenti di me mi suggeriscono di farlo, se mi indicano il green pass come una specie di via libera, pur sempre con precauzioni, io li ascolto». E tra i commenti al suo post spunta subito quello di Selvaggia Lucarelli (che ha scatenato il caso Mietta a Balando con le Stelle): «Questo è il messaggio migliore che si possa mandare».