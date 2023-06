Massimo Giletti e Sofia Goggia in piscina insieme (e Pamela Prati li ignora): le foto rilanciano il gossip

Nessun bacio, nessun abbraccio. Ma se tra Massimo Giletti e Sofia Goggia è solo un'amicizia, è davvero caldissima come l'estate che sta per arrivare. La campionessa di sci continua a respingere pubblicamente ogni possibile coinvolgimento con l'ex conduttore de Non è l’Arena, che a fine aprile La7 ha chiuso all’improvviso,

La presunta coppia viene paparazzata dai fotografi di Chi all'interno della piscina dell'Hotel Parco dei Principi a Roma.

Un albergo a cinque stelle dove ha alloggiato Sofia arrivata nella Capitale per alcuni impegni di rappresentanza. E lui? Massimo Giletti e la sua scorta (dopo le minacce ricevute dal boss Graviano) l'hanno raggiunta solo al mattino.

Le foto

Massimo e Sofia si sono sdraiati uno accanto all’altra sui lettini, lei in due pezzi lui con uno slip. Parlano tanto prima di entrare in acqua per una breve nuotata. Fa caldo e i tuffi in acqua sono tanti. Ma senza mai una dolcezza particolare, uno sguardo che possa definirsi malizioso.

Insomma come scrive Chi "sempre a distanza di sicurezza. Non si sfiorano neanche per spalmarsi la crema, non scappa loro nemmeno un sorriso degno di essere chiamato tale". Ma al settimanale diretto da Alfonso Signorini non è sfuggito un altro particolare: a un tratto in piscina arriva anche Pamela Prati. Non li vede, o forse sì. Di sicuro non si salutano.

"La Goggia e Giletti s’incupiscono - sottolinea Chi - non si sa se per il mancato saluto o per la fine della privacy... fatto sta che di comune accordo decidono di andarsene". Ma dove? Qui i fotografi li perdono di vista. Ai loro obiettivi riappaiono solo due ore dopo, quando escono dall’hotel separatamente. Prima lui, poi lei. In attesa di un nuovo e magari più caloroso incontro la campionessa è tornata a Verona per cominciare a preparare la nuova stagione...