Brindisi alla bellezza dell'arte

È trascorso più di un secolo dall’inaugurazione della prima sede della Galleria Russo nel cuore della città. Era il 1898 e Pasquale Addeo, bisnonno dell’attuale direttore Fabrizio Russo, in via del Babuino apriva le porte di un luogo incantevole dedicato all’antiquariato e che, in via Alibert, sarebbe diventato un prestigioso punto di riferimento per il mondo dell’arte. Una ricorrenza importante, quella del 125esimo compleanno, celebrata con un elegante gala dinner alla Lanterna di via Tomacelli. All’happening glam collezionisti, critici e volti noti accorsi per festeggiare, tra brindisi e gourmandise, il padrone di casa Fabrizio, che è presidente di Confcommercio Roma per il Centro Storico, con la compagna Michela Musella, la figlia Francesca Romana e il nipote Alberto. Flash per la nuova generazione di galleristi che continua la tradizione familiare con un occhio di riguardo per i talenti contemporanei.

Tra gli invitati alla soirée la bella Alba Parietti e il suo Fabio Adami, Massimo Giletti, Francesca Barbi Marinetti, nipote del maestro del Futurismo Filippo Tommaso, l’attore Pietro Genuardi con la moglie Linda Ascierto, firme illustri come Massimo Gramellini, il duca Giulio Grazioli, gli esperti Claudio Strinati, Fabio Benzi, Umberto Croppi seguiti da Laura Cherubini, Marco Di Capua, Cinzia Virno e Maria Cristina Terzaghi.

Cena placée preceduta da un raffinato aperitivo in terrazza con vista sui tetti della Capitale. Musica, la voce di Manuela Zanier e la proiezione di un docu sulla storia della famiglia. Fra gli artisti che hanno esposto in galleria spiccano Umberto Boccioni, Giacomo Balla, Giorgio de Chirico, Renato Guttuso e Duilio Cambellotti.

Circa 200 gli ospiti tra cui il produttore Valerio De Paolis, Sigefrido di Canossa, discendente della contessa Matilde, e Andrea Sironi, nipote del pittore Mario. E, ancora, rappresentanti delle istituzioni e politici quali il presidente di Confcommercio Roma Pier Andrea Chevallard, Simona Petrozzi che ne presiede la sezione "Terziario Donna”, l’head of legal di Agid Caterina Flick, il segretario generale della Società Dante Alighieri Alessandro Masi, gli onorevoli Federico Mollicone e Giuseppe Pisicchio, il dg Aci Enrico Colombo, Edoardo Valente, Maria Bianca Farina e Lorenza Bonaccorsi rispettivamente alla presidenza di Anas, Ania e del Municipio I. Bollicine nella notte di maggio.