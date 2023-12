Lina Galore vince Drag Race Italia: «L'arte drag ha potenza rappresentativa: in questo è politica»

Domenica 31 Dicembre 2023, 13:51

È Lina Galore la vincitrice della terza stagione di Drag Race Italia, andata in onda su Paramount+. Un'edizione ricca di novità, che ha visto in finale la sfida epica tra Lina Galore e Melissa Bianchini, la prima drag queen transgender. Giovanni Montuori (Lina Out of Drag) ci ha raccontato le sue sensazioni il giorno successivo alla finale e cosa significa questa vittoria per l'intera community LGBTQA+. «Non ho mai vinto niente in vita mia. - ci dice subito - Ero vergine di vittorie. È una bellissima sensazione, estremamente responsabilizzante. Sento che non è finita qua, ma di aver vinto del lavoro che sono e sarò felice di fare. Sicuramente è un riconoscimento per il lavoro, ma ora accanto al mio nome c’è scritto che sono l'Italia’s Next Drag Superstar: non posso perdere la concentrazione».



‘Drag Race Italia’, un programma che rende «più liberi, migliori, completi»